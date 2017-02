Nantes En raison de la manifestation, bus et trams seront perturbés samedi

0

En raison d’une manifestation, des perturbations du réseau de transport public sont à prévoir dans le centre-ville de Nantes, le samedi 25 février 2017 de 14h30 à 18h

Lignes impactées de 14 h 30 à 18 h

Ligne 1 du tramway : coupée entre Médiathèque et Gare SNCF

Ligne 2 du tramway : coupée entre Hôtel-Dieu et 50 Otages

Ligne 3 du tramway : coupée entre Bretagne et Hôtel Dieu

Ligne 4 du Busway : itinéraire normal

Ligne C1 : coupée entre Copernic et Foch

Ligne C2 : terminus à Talensac

Ligne C3 : coupée entre Copernic et Gare SNCF Sud

Ligne C6 : coupée entre Delorme et Foch

Ligne 11: coupée entre Copernic et Foch

Ligne 12 : coupée entre Talensac et Foch

Ligne 23 : coupée entre Copernic et Talensac

Ligne 26 : coupée entre Gaston Veil et Delorme

Ligne 54 : terminus à Delorme

Navette aéroport : terminus à gare SNCF Sud