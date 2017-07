Nantes Encore un accident au toboggan du château ce jeudi

0

Une jeune fille de 19 ans a été prise en charge par les pompiers, ce jeudi après-midi vers 16 h 30 au toboggan du château. L'oeuvre "Paysage glissé" installée dans le cadre du Voyage à Nantes a été fermée au public environ une demi-heure. Les descentes sont reparties aux alentours de 17h20.

Mercredi, il y a déjà eu un incident dû à la mauvaise réception d'un père et sa fille.

"Depuis l’ouverture, le 13 juillet dernier, nous comptabilisons près de 6 000 glissades et avons enregistré 3 ou 4 cas d’égratignures", nous confiait mercredi le Voyage à Nantes, qui explique être "très attentif et vigilant sur les usages qui sont faits de cette œuvre" et rappelle : "Il glisse vite et il faut impérativement respecter les consignes de sécurité".

Conçu par Tact architectes et Tangui Robert, « Le Toboggan », une installation construite en acier, s'est emparé du château des Ducs de Bretagne

Plus d'informations dans Presse Océan ce vendredi 21 juillet.