Nantes Endommagée, la boutique Be Pop et Loula lance une cagnotte

La boutique indépendante Be Pop et Loula lance une cagnotte sur le site colleo.fr pour faire face aux dégradations du 25 février dernier.

Spécialisée dans les articles de déco et les vêtements de créateur, la boutique Be Pop et Loula située rue de Strasbourg, a subi de grosses dégradations lors de la manifestation contre le FN du 25 février dernier.

Des bocaux en verre remplis de peinture ont été projetés et ont pulvérisé la vitrine de la boutique : « La peinture a endommagé une grande partie des créations exposées en vitrine et a tâché le sol, les meubles et les murs de la boutique. C'est un petit carnage » regrette Morgane De Cambourg, gérante de Be Pop et Loula. Pour faire face aux réparations et pour compenser la perte sèche dûe à la fermeture de la boutique pendant plus de deux semaines, Morgane De Cambourg a lancé mercredi soir une cagnotte en ligne sur le site colleo.fr. Elle espère recueillir 6 000 € d'ici au 28 mars.

La vitrine du magasin a été remplacée jeudi matin et la jeune femme espère ouvrir à nouveau à partir de la semaine prochaine, mercredi ou jeudi : « Une entreprise spécialisée dans le nettoyage doit encore intervenir explique-t-elle. Il y a des morceaux de verre partout dans la boutique. Jusque-là, j'avais été épargnée par les dégradations...»

