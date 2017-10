Nantes Enigme : mais qui y a-t-il écrit sur la cloche du Bouffay ?

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Quel est le texte écrit sur la grosse cloche de l’église Sainte-Croix dans le Bouffay ? C’est une question posée par M. Gilbert Massard. Le nom du fondeur est René Landouillette du Mans (véridique) et le carillon de cette cloche comporte dix-huit cloches. « Il ne sonne plus depuis longtemps et c’est vraiment dommage ». Gilbert Massard indique également que le texte se compose de dix-huit lignes et a déchiffré ces mots : « Parlement, conseiller, vilaine, une fleur de lys et l’hermine, grand mareschal ». Avis aux érudits nantais pour retrouver le texte intégral.

