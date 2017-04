Nantes Enigme. Un mystérieux "engin" rue Saint-Julien

0

L'internaute et lecteur, Eric Brosselin, nous a fait parvenir la photographie de cette sculpture située au dessus d'une porte au n°1 de la rue Saint-Julien, qui donne sur la place Royale. Avec ces deux questions : s'agit-il de la représentation d'une station de télégraphe Chappe ? (https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphe_Chappe)

Pourquoi se trouve t-elle ici ? Il y a eu deux stations de télégraphie optique à Nantes : "Nantes n°1" : sur la tour nord (gauche) de la cathédrale et "Nantes n°2" : localisation inconnue

Voir : http://www.claudechappe.fr/Kermabon_Carte.php?kermabon=44

Nantes était le terminus de la ligne Avranches - Nantes qui a fonctionné de janvier 1833 jusqu'en 1854. Au plus fort de son extension en 1844, le réseau compte 534 tours qui quadrillent le territoire reliant les principales villes sur plus de 5 000 km de distance. Dix ans plus tard le télégraphe optique est abandonnée au profit du télégraphe électrique.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail : stephane.pajot@presse-ocean.com