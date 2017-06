Nantes Enorme Succès pour Spot, fin de la fête à 17 h pour cause de pluie

0

Il y a du monde partout autour du miroir d'eau et les pieds dans l'eau bien sûr. Le festival Spot ce week-end et aujourd'hui a convaincu les Nantais de tous se retrouver autour de mille et une activités, de jeux ludiques en concert hip hop de haute volée. Seul bémol, la soirée de clôture n'aura pas lieu ce soir en raison des conditions météorologiques difficiles de cette fin de journée, de fortes intempéries sont attendues partir de 17 h ce lundi. Les horaires et la programmation du festival SPOT s’adaptent : : l‘amplitude horaire du programme de ce lundi 5 juin est raccourcie : initialement prévu de 14h à 22h, le festival se déroulera de 13h à 17h ; le concert du groupe « Gaume » (Power folk), initialement programmé à 18h35, se jouera en ouverture de cette journée dès 13h. Tous les autres concerts (en dehors du concert de « Gaume ») programmés initialement en clôture du festival ce soir de 17h à 22h, sont annulés : Quai des Brumes, Fanfare Ooz Band, Balbazar et Pak ! A noter que cette année encore, SPOT a fait le plein de festivaliers, en accueillant plus de 1500 personnes en passage en journée hier et plus de 2000 personnes sur les deux soirées concerts de samedi dans les jardins de l’hôtel de Ville et d’hier soir devant les scènes du Miroir d’eau.

Informations pratiques :

- Accès libre et gratuit au festival

- Renseignements et programme à télécharger sur www.nantes.fr/spot

- Suivez l’évènement en direct sur la page Facebook de la Ville de Nantes