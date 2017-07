Nantes Entre 25 000 à 30 000 personnes pour le feu d'artifice au château

0

Pour la première fois, hier soir, le feu d’artifice du 14-Juillet a été tiré du château. Il a réuni 25 000 à 30 000.

Vendredi, quelques heures avant le feu, le square Élisa-Mercœur, le miroir d’eau et l’esplanade du Feydball sont bondés. Beaucoup, comme Jocelyne, sont venus en avance, pour être sûrs d’avoir la meilleure place. Cette Nantaise de 62 ans a l’habitude, elle regarde le feu depuis 25 ans. « Cela change ici, il y a le parc et le plan d’eau. »

Céline, une Nantaise de 30 ans qui n’a pas manqué un tir du 14-Juillet depuis 10 ans, trouvait l’ancien site « lassant », même si elle regrette les jeux de reflets avec la Loire. Un nouveau site, pour des raisons de sécurité, prévient la Ville de Nantes. Un argument qui ne convainc pas Solène, qui trouve cela oppressant. « Je ne comprends pas ces raisons. En quoi c’est plus sûr que les bords de Loire ? » s’interroge la jeune femme de 22 ans. « On est vraiment encerclés dans un périmètre et des dalles de béton. Cette impression d’être confiné, je ne trouve pas ça plus rassurant. »

