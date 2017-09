Nantes Entre 800 et 1 500 retraités ont défilé dans la rue (Photos)

0

"Une belle mobilisation", selon les organisateurs. Entre 800 et 1500 retraités sont descendus dans la rue ce jeudi 28 septembre contre la hausse de la CSG, répondant à l'appel de sept organisations syndicales. Chacune a exprimé ses revendications tandis qu'une délégation était reçue par le chef de cabinet de la Préfète : "Cette hausse de la CSG s'ajoute à une liste déjà lognue d'attaques. Selon le gouvernement et Macron, il s'agit d'un effort pour les jeunes générations. Les retraités n'ont pas attendu pour faire preuve de solidarité et une nouvelle baisse de leur pouvoir d'achat réduira l'aide qu'ils apportent déjà aux jeunes générations". Les retraités ont ensuite défilé rue de Strasbourg et de l'Hôtel de Ville pour rejoindre la place du Cirque vers 16 h.

#Nantes Début de la manifestation des #retraités près de la Préfecture pic.twitter.com/bSucuwd0O3 — DIRECTPO (@DIRECTPO) 28 septembre 2017