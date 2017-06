Nantes "Entrez libre" : l'exposition emblématique du Voyage à Nantes 2017

0

Samedi 1er juillet ouvrira dans l'ancienne maison d'arrêt l'exposition "Entrez Libre". Dans cette enceinte au lourd passé, Pick Up Production a proposé une performance artistique et éphémère, à mi-chemin entre l'exposition collective et l'expérience immersive.

Et si la maison d'arrêt, bâtisse historique de Nantes, témoignait, narrait, restituait l'âme de ses anciens occupants ? Et si ces murs nous racontaient, nous, tel un miroir de l'universellement humain ? Dans l’ancien bâtiment du greffe, l’art populaire de la fresque murale ouvre des portes inédites et provoque le voyage intérieur.

Après deux semaines de résidence, le bâtiment du greffe de l'ancienne maison d'arrêt se dévoile samedi 1er juillet et sera ouvert tout l'été dans le cadre du Voyage à Nantes.

Une invitation à franchir les grilles, traverser la folie, vivre la saturation. Puis tenter l’évasion onirique et l’échappée belle.

Les artistes invités étaient : David Bartex, Gilles Bouly, Jurictus et Sam Rictus, Katjastroph, Nosbé, Persu, Rémi, Skio, Kazy Usclef.

Carmen Beillevaire, Sébastien Marqué et Pick Up Production ont dirigé le projet. L'exposition est produite par le promoteur choisi pour réaménager le bâti, la Cogedim.

Infos pratiques

Entrez Libre Du 1er juillet au 27 août 2017, Greffe de l'ancienne maison d'arrêt, Rue Descartes, Nantes.

7J/7. Ouvert les jours fériés. De 10h à 19h (22h pour l'ouverture le 1er juillet)

Accès libre, dans la limite des places disponibles