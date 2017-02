Nantes Une centaine de personnes au rassemblement de soutien à Théo

0

Une centaine de personnes était réunie devant le palais de justice de Nantes ce samedi vers 16 h 30 dans le cadre du rassemblement en soutien à Théo, ce jeune homme grièvement blessé et victime d'un viol présumé lors d'un contrôle à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne.

Ce rassemblement est organisé simultanément à celui qui a lieu à Paris, place de la République. De très nombreuses organisations en sont à l'initiative : Cran, LDH, Mrap, SOS Racisme, UNEF, CGT et FSU, Ligue des droits de l'Homme... Des prises de parole doivent avoir lieu.

"Les faits qui se sont produits à Aulnay-sous-Bois sont graves, dénoncent ces organisations. Le déni par les autorités policières, les déclarations racistes qui en ont suivi sont inacceptables. Inacceptables pour les premiers visés, qui supportent quotidiennement des contrôles dont chacun sait qu’ils n’ont qu’un très lointain rapport avec la réalité de la délinquance. Inacceptables pour toutes celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’une police respectueuse des personnes et de leurs droits, garante des libertés et de la sécurité publique. Inacceptables, enfin, pour la police elle-même, dont l’honneur est entaché par ces comportements".