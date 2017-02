Nantes Europe 1 gare son bus Facebook et Instagram place du Commerce

0

Vendredi 24 février 2017, le bus Europe 1 de la présidentielle 2017 stoppe à Nantes, place du Commerce, de 10 h à 18 h.

Jusque-là, rien de spécial... Sauf que ledit bus contient trois studios accessibles aux visiteurs, auditeurs ou non : un studio de radio, normal ; un studio Facebook, plus rare ; et l'Instagram story studio, carrément original.

Ce dernier accueillera les candidats et les journalistes. Ils enregistreront des stories pour débriefer de leur passage à l'antenne. Les visiteurs aussi pourront y aller de leurs stories, installés dans un mini-bureau façon « président de la République ». Seul ou entre amis...

Les grandes voix

Dans le studio de radio, tout simplement, se déroulera « le débat des grandes voix », de 17 h à 18 h.

Plus d'infos sur le studio Facebook pour enregistrer ses questions aux candidats dans la Matinale d'Europe 1 ou pendant Europe soir dans Presse Océan jeudi 23 février 2017.