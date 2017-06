Nantes Eva et Adèle, couple d'artistes berlinois, au Voyage à Nantes

0

Eva et Adèle, couple d’artistes de Berlin, font partie du lancement festif du Voyage à Nantes. Ce sont elles que l’on voit sur l’affiche du programme du « Voyage à Nantes », au volant d’une voiture, souriantes (toujours) avec le hangar à bananes et les anneaux lumineux de Buren pour décor. Elles ont été photographiées par Olivier Metzger. « Nous sommes ravies et nous pensons que cette image est très avant-gardiste pour une ville comme Nantes, tournée vers l’Atlantique », confie Eva qui vit à Berlin avec Adèle. « Pour un tel choix, il fallait beaucoup de courage et nous pensons que le courage, c’est le futur ! ». Ces "jumelles herphrodites de l'art", comme elles s'autoproclament, seront à nantes jusqu'à dimanche.

Lire notre double page sur la nuit du Voyage à Nantes dans nos éditions de samedi 1er juillet