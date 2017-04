Nantes Evasion fiscale : happening non-violent contre BNP Paribas

0

Une douzaine de militants du GIGNV (Groupement d’intervention des grenouilles non-violentes) ont mené ce matin une action symbolique en recouvrant d’affichettes la façade barricadée de l’agence BNP Paribas de la place Royale, à Nantes.

Objectif : dénoncer l’implication de la banque dans le scandale des « Panama papers », révélé il y a tout juste un an. Des documents confidentiels issus d’un cabinet d'avocats panaméen ont mis au jour des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore implantées dans des paradis fiscaux. « BNP Paribas a créé à elle seule 468 filiales permettant à ses clients d’échapper à l’impôt », explique Benjamin Heinrich, porte-parole du GIGNV.

Ce happening était mené dans le cadre de la semaine internationale contre l’évasion fiscale et en soutien à Florent Compain. Président des Amis de la Terre, ce dernier est poursuivi par BNP Paribas pour avoir participé à une action du collectif des « Faucheurs de chaises », en novembre 2015 à Nancy. Son procès doit se tenir le 11 avril. Même si la banque a renoncé à se porter partie civile, les soutiens de Florent Compain entendent maintenir la pression. Le GIGNV a prévu une nouvelle action, mardi matin.