Nantes Expo-photo dans les coulisses de l'Odyssée

Jean-Sébastien Evrard, photographe officiel de l'Odyssée des rêves expose à l'Eclat de verre jusqu'au 8 avril.

Il est allé là où personne n'a pu entrer...Jean-Sébastien Evrard photo-journaliste et photographe officiel du spectacle l'Odyssée des rêves a pu arpenter les travées de la cathédrale de Nantes, du 23 au 30 décembre. Posté derrière la rosace principale de la façade ou muni d'une télécommande pour déclencher à distance, Jean-Sébastien Evrard a capté des moments et points de vue inédits de Nantes et de la cathédrale :« J'ai eu la chance d'avoir les clés du monument, explique le photographe. J'ai pu capter la lumière du spectacle qui entrait à travers les vitraux, ou la rosace principale. Et quand j'ai partagé quelques photos sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elles plaisaient beaucoup. »

Exposition à l'Eclat de Verre, 4 rue du Roi Albert à Nantes. Rencontre et dédicace samedi 1er avril.

