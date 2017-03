Nantes Fabien Deshayes dédicace L'Amour en guerre

0

Rien ne prédestinait l’institutrice guadeloupéenne Aimée Jean-Baptiste et l’instituteur parisien Bernard Garigue, à sortir de l’oubli. Jusqu’à ce qu’ils apparaissent dans un ensemble de lettres abandonnées sur une brocante parisienne à la fin des années 2000. Bouleversés par cette correspondance découverte par hasard, le Nantais Fabien Deshayes et Axel Pohn-Weidinger, qui mènent des recherches sur les écrits intimes, ont voulu redonner vie à ce couple des années 1950 et 1960, en explorant des fonds d’archives et en retrouvant leurs proches.

Fabien Deshayes sera en dédicace pour le livre "L'amour en guerre, enquête sur une correspondance amoureuse pendant la guerre d'Algérie" à la librairie Coiffard à Nantes ce samedi 18 mars à 16h.