Nantes Faible mobilisation contre les violences policières

Dimanche après-midi, quelques dizaines de personnes ont répondu à l'appel de plusieurs organisations locales associatives et syndicales (Ligue des droits de l'Homme, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, Attac, Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, SOS Racisme, CGT, FSU...) pour dénoncer les violences policières, les discriminations et le racisme.

Le conseil représentatif des associations noires (Cran) la Ligue des droits de l'homme, le MrAp et SOS Racisme demandent notamment au Premier ministre Bernard Cazeneuve de prendre une série de mesures concernant le fonctionnement de la police.

Ce rassemblement faisait écho à la manifestation qui avait lieu au même moment à Paris.