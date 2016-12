Nantes Festif ou solidaire: à chacun son réveillon du Nouvel an

0

Beaucoup fêteront le Nouvel An sur leur 31 ou déguisés. D’autres préfèrent s’échapper loin ou donner de leur temps pour les autres. Et il y a aussi ceux qui travaillent.

Le grand classique de la Saint-Sylvestre reste la soirée déguisée. "Il y a ceux qui veulent se faire remarquer, ceux qui souhaitent rester présentables, et ceux qui ne voulaient pas se déguiser. Ces derniers sont les plus difficiles à conseiller", sourient Patrice et Sébastien Caillibotte. Seize ans que la famille rhabille les Nantais dans sa boutique « Fiesta Atlantique » de l’allée des Tanneurs. « Après Halloween, le 1er de l’an reste notre plus grosse vente. »

Et les indétrônables sont...

« On a toujours Batman, Superman et ceux qui ne meurent jamais : Titi, Grosminet et compagnie », souligne le patron de Fiesta Atlantique. « Et puis, il y a le grand classique des années 80 », explique aussi la gérante de Tout pour les fêtes, rue de Verdun, à Nantes. Les clients de Charlotte Dieuaide rêvent de Dragon Ball, Olive et Tom, Candy, Nicky Larson et autres héros du « Club Dorothée ». Plus encombrante, la mascotte nounours amuse toujours, « au risque d’étouffer dans le costume », sourit Sébastien Caillibotte.

