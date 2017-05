Nantes Festival national des Steelbands à Nantes les 27 et 28 mai

0

Le festival national des Steelbands aura lieu à ce week-end à l’occasion des 20 ans de l’asso Calyps’Atlantic à Nantes et Saint-Herblain.

Mokthar el Mokhtari, enfant de Bellevue, est aussi heureux que ce jour de 1995 où il découvrait pour première fois de sa vie le steeldrum ou « pan » pour « gamelle », un tambour d’acier né dans la République de Trinidad-et-Tobago. Quand il revient, Mokthar el Mokhtari mobilise une « trentaine de copains musiciens. On a fait venir deux artistes trinidadiens, musiciens et accordeurs de pans, Tommy Crichlow et Kenneth Ross ». Calyps’Atylantic était née.

AU PROGRAMME

27 mai, place du Bouffay à Nantes Saint-Herblain Steelband, de 13 h 30 à 14 h 30, Lee Pan’N’Co de 15 h 45 à 16 h 45.

Au Miroir d’eau, Les Allumés du bidon de 14 h 15 à 15 h 15, Calypsociation de 16 h 30 à 17 h 30.

Au Jardin des Plantes, Ramajay et Panatchao Entre 15 h et 18 h 15. Le Calyps’ Atlantic et Kobo Town. Sous les nefs des Machines de l’Ile à 20 h 30

Dimanche 28 mai, À Saint-Herblain, à la Carrière de 12 h 30 à 18 h, Steelbands de musiciens junior. Contact : Calyps’Atlantic, 11 bd de Launay, Nantes. 09 54 61 78 00