Nantes Festival Petits et grands, c'est parti !

0

Le festival Petits et grands commence ce mercredi et accueille un café des enfants dans la cour du Château mercredi et ce week-end.

Sous le chapiteau de 125 m2, les bénévoles de l'association A l'Abord'âge s'affairent pour donner vie au café des enfants du festival Petits et Grands. L'association qui tient déjà un lieu rue de la Ville en Pierre, près du boulevard Dalby, va animer le lieu dans la cour du château des ducs de Bretagne.

« Le café des enfants est un lieu ouvert à tous, insiste Noémi Thouement, accueillante et animatrice du café, qu'on ait des enfants ou pas. Parents, grands-parents, tous sont les bienvenus. C'est un lieu orienté vers l'enfant d'abord mais aussi un lieu autour de la parentalité. »

Baby-foot, espace bébés, jeux en bois, livres sont à disposition des familles qui souhaitent y passer un moment ou prendre un goûter : « Nos tarifs sont volontairement bas pour permettre une grande mixité sociale ».

Pendant les trois jours d'ouverture du café des enfants (lire ci-dessous), des ateliers de fabrication de personnages en ombres chinoises seront proposés par Francine, des ateliers ambulants.

La café des enfants est ouvert dans la cour du Château aujourd'hui de 10 h à 18 h et samedi et dimanche aux mêmes horaires. Des ateliers ambulants sont proposés de 15 h à 16 h30 samedi et de 10 h à 11 h 30 puis de 15 h à 16 h 30, samedi et dimanche.

Retrouvez notre dossier psécial dans Presse Océan mercredi 29 mars