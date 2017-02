Nantes Fête des Machines : la carrière de Chantenay sera entièrement nettoyée

0

La date est calée au 30 juin pour la fête des dix ans des Machines. Une « battle » est prévue pour une longue soirée gratuite. Au rayon des dernières friches urbaines, véritable paradis des graffeurs, l’ancienne carrière de granit (et ancien lieu des brasseries nantaises) va en effet subir un véritable lifting dans les semaines qui viennent. Les tonnes de gravats et les ronces seront en effet rayées du paysage afin d’accueillir la première fête des 10 ans des Machines le vendredi 30 juin. « On va sécuriser la zone pour recevoir environ 4 à 5 000 personnes », indique Pierre Orefice, le directeur des Machines. Ce lieu est emblématique puisque c’est ici que poussera le futur Arbre aux hérons. Deux navettes fluviales au départ du ponton du Carrousel des mondes marins et de Trentemoult assureront des rotations de 20 h à 1 h 30 du matin. La circulation des tramways sera prolongée jusqu’à 1 h 30 du matin et des navettes de bus feront des rotations entre la carrière de Chantenay et la station Gare-Maritime. Lors de cette soirée, qui s’étalera de 20 h à 1 h du matin, deux groupes s’affronteront, El Gato Negro (cumbia libre endiablée) contre Super Sonic, un groupe très rock avec la section rythmique de la Mano Negra et Dominic Sonic. Cet événement musical est le 4e du genre initié par les Machines de l’île avec, à l’origine Christophe Salengro, président de Groland. Dernier détail, tout du long du mois de juillet 2017, les enfants nés en 2007 bénéficieront de la gratuité des Mondes marins et de la galerie des Machines mais pas des voyages en éléphant.