Nantes Feydeau Nord un "quai jardin" sans aucun bus

"Ce sera un grand jardin, car j'ai entrendu les habitants, et j'ai demandé à Jacqueline Osty de formuler un scénario pour libérer cet espace de tous les arrêts de bus et de taxis, pour n'en faire qu'un espace dédé au tramway, aux piétons et aux vélos. Il n'y aura donc plus de circulation routière sur tout cet espace. Au total, les surfaces piétonnes seront triplées par rapport à aujourd'hui", a annoncé Johanna Rolland (PS), maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole ce jeudi 5 octobre lors de la présentation du projet d'aménagement des espaces publics situé entre les façades nord de Feydeau et l'allée Brancas-place du Commerce, du cours des 50 Otages à la place de la Bourse. Le début des travaux sur cette espace de 27 000 m2 est prévu pour 2019 avec une livraison fin 2021.

Cet aménagement prévoit "une organisation de l'espace en plusieurs strates végétales, avec des arbres de 15 m, des "îles vertes", composées d'arbustes de un mètre environ, d'une strate basse de 30 à 90 cm mélangeant vivaces fleuries, bulbes et graminées légères dans lesquelles sont implantées des "cépées fleuries et fruitières". L'eau sera de retour par petites touches, en huit nappes débordant du sol avec des jets d'eau multiples. Sur l'allée Brancas, des plantes aquatiques, associées à des bancs, offrent là encore des espaces de repos au contact de l'eau et de la végétation"

La place du Commerce sera rénovée, avec un nouveau pavage. Le marché aux fleurs est amené à disparaître. Le parking du Commerce sera doté d'ascenceurs débouchant sur la place. Une seule trémie, à l'ouest, côté place de la Bourse sera conservée pour l'accès voiture.

Plus d'information dans Presse Océan ce vendredi 6 octobre.