Nantes File d'attente place Graslin pour la création de Nicolas Darrot

L’œuvre monumentale est couchée au milieu de la place devant le théâtre Graslin. L’artiste plasticien Nicolas Darrot met en scène, dans le cadre du Voyage à Nantes, l’absence d’Uranie, la muse de l’astronomie et de l’astrologie manquante au fronton du théâtre. Cette forme allongée sur le flanc symbolise Hécate, déesse grecque lunaire de la magie, présidant aux enchantemants et incantations. Le public peut traverser de part en part cette figure de gisant. Et dès ce samedi il ne s’en est pas privé puisque dans l’après-midi une file d’attente s’est rapidement constituée.