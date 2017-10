Nantes Apolline rêve de devenir une "Grande gueule" de radio (INTERVIEW)

0

La radio RMC recherche sa nouvelle « Grande Gueule » étudiante. Elle a sélectionné cinq finalistes dont deux jeunes Nantais : Apolline, qui sera en direct demain mercredi 4 octobre et Florian le jeudi 5 octobre pour gagner leur place dans l’équipe des "Grandes Gueules". Entretien.

"Les Grandes gueules" c'est l'émission phare de la radio, présentée depuis 2004 par Alain Marschall et Olivier Truchot. Depuis lundi, cinq jeunes finalistes essaient à tour de rôle de convaincre les « Grandes Gueules » et le public qu'ils ont leur place ici. Parmi eux (ils étaient 150 à proposer leur candidature en vidéo au départ), deux sont d’origine nantaise : Apolline Meillerais, 22 ans, étudiante en gestion et Florian Karl, 22 ans, étudiant en école vétérinaire.

Apolline tentera sa chance au micro

Apolline sera en direct le mercredi 4 octobre et Florian le jeudi 5 octobre pour gagner leur place dans l’équipe des Grandes Gueules. L'exercice ne sera pas aisé : de 10h à 13h en direct sur RMC et Numéro 23, ils prendront la place d’une Grande Gueule aux côtés d’Alain Marschall, d’Olivier Truchot et de deux GG, chacun participera à un show (hashtag sur les réseaux sociaux : #CastingGGEtudiant). En attendant avec son visage d'ange, Apolline Meillerais, 21 ans, originaire des Sorinières et étudiante en 4e année à l'ESSCA (École de commerce d'Angers) nous explique pourquoi ce casting l'intéresse.

Presse Océan : Pourquoi vous-êtes vous inscrite à ce challenge ? Vous voulez devenir animatrice radio ?

"Cela s'est fait complètement par hasard, j'ai répondu à un mail du magazine l'Étudiant (partenaire de l'opération) m'invitant à postuler et c'est parti comme ça. Je suis dans une formation en ce moment où je regrette justement qu'il n'y ait pas plus d'enseignement de culture générale. Moi je suis passionnée d'économie, de politique et de sport depuis longtemps et je me suis dit c'est l'opportunité pour qu'on entende enfin la voix des jeunes car on ne les entend jamais dans ce type d'émission !"

Vous êtes plutôt de nature "grande gueule" ou réservée ?

"Pas tellement grande gueule. J'aime bien donner mon avis, c'est sûr, mais il n'est jamais tranché. Beaucoup de sujets m'intéressent mais je ne suis experte en rien. Je ne suis pas celle qui va se lever par exemple au milieu d'une foule pour qu'on entende son opinion. Bon, c'est sûr que demain, il ne va pas falloir que je joue la timide (Rires) ! Après on ne peut pas dire non plus que je suis timide ou je n'aurais jamais postulé. Mais je n'ai pas l'habitude de débattre avec des adultes en face de moi, ce n'est pas mon quotidien et ça, ça va être assez nouveau pour moi.

Qu'en pense votre entourage ?

Ils sont très heureux mais ils ont été surpris car je ne leur avais pas dit. Mon père est commercial, il écoute souvent la radio. Alors qu'il rétait dans sa voiture en train d'écouter "les Grandes gueules", il a m'a entendu parler à travers les extraits de ma vidéo qu'ils ont diffusée. Quand il est rentré il m'a dit "mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?" Pour autant, mes proches comme mes amis, tous ont trouvé que ça me correspondait assez bien ce challenge finalement. Pour demain matin j'ai un peu le trac... Ils vont m'envoyer des ébauches de sujets, il va falloir que je me prépare mais ce sera sûrement l'actu du matin qui fera débat.

Et gagner votre place de chroniqueuse à l'année dans l'émission, cela représenterait quoi ?

Jusqu'à il y a une semaine, je ne m'étais jamais posée la question. J'étudie la finance, donc la radio, ce n'est pas du tout mon domaine... Mais cette expérience, si j'ai la chance d'être sélectionnée, pourrait m'ouvrir d'autres possibilités. Et je saisirai l'opportunité de poursuivre dans cette voie si ça se concrétise, c'est même sûr !

Propos recueillis par Lucie Beaupérin