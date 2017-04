Nantes Foire internationale : à la découverte des sports de plein air

0

Lors de l'atelier 'Journalistes en herbe' animé par Presse Océan, lundi à la foire, Louise, 11 ans, a interviewé un exposant. Voici son article.

Bulles gonflables, tenues militaires, armes factices, équipements de sécurité... À la foire de Nantes, Cédric Dilly, 31 ans, présente son activité. Il y a un an et demi, il a racheté un petit fonds de commerce et a lancé son entreprise Fun Bouvron événements. Cédric propose diverses activités comme le paintball (dès 7 ans), le bubble foot (dès 12 ans), le fun archery (combat avec des arcs), du laser game et de l'airsoft (pour les adultes avec des répliques d'armes à feu). Tous ces loisirs se jouent en plein air. Fun Bouvron événements possède 4 hectares de terrain, dont deux en forêt. Cédric s'est pris de passion pour le paintball, il y a neuf ans. « J'ai essayé avec des amis et cela m'a plu. J'y ai joué en loisirs et en compétition. Ce qui me plaît : l'adrénaline et l'esprit d'équipe ».

Retrouvez l'intégralité de l'article ce mardi dans Presse Océan

Pratique : Foire de Nantes, jusqu'au 17 avril au parc des expos de la Beaujoire, de 10 h à 19 h, sur le thème du Japon. Entrée gratuite ce mardi pour les femmes.