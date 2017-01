Nantes Folle Journée avec René Martin : "On n'a aucun stress"

0

Le directeur artistique de la Folle Journée se livre dans nos éditions du mardi 31janvier à l'occasion de la Folle Journée qui aura lieu du 1er au 5 férier.

Extraits

Presse Océan : Vous marchez à quoi pour être toujours en forme ?

René Martin, directeur artistique de la Folle Journée : « Je marche justement. Volontairement, je quitte les bureaux. J’ai besoin physiquement de me dépenser, de me laver la tête. C’est ma façon de décompresser. Depuis chez moi à la cité des Congrès. J’aime m’arrêter dans les librairies comme Vent d’Ouest, Coiffard ou la Géothèque, place Ladmirault. Je suis un grand lecteur de poésie, de livres de photographies, de peinture et aussi des " mooks"

Pas de stress ?

« Je n’ai pas de stress. On est en place à l’aube de l’événement. On a construit l’échaffaudage, il n’y a pas eu d’annulation. Ma seule inquiétude c’est la météo qui peut occasionner des retards au niveau des avions.

Du 1er au 5 févrierwww.follejournee.fr