Nantes Folle Journée, ce mardi : "On n'arrête pas un peuple qui danse""

0

Sur une idée de René Martin, ce spectacle, intitulé « On n'arrête pas un peuple qui danse » a été écrit par le musicologue Patrick Barbier. Mis en scène par Pierre Lebrun, il sera interprété par deux comédiens nantais : Jean-Marie Lorvellec et Anthony Bertaud. Il est joué dans les collèges de la région et dans les prisons. La seule soirée ouverte au public aura lie ce mardi 24 janvier à 20 h à l’amphithéâtre du Lycée du Loquidy. Elle est proposée par les Amis de la Vie 44, l’association des lecteurs du journal La Vie en partenariat avec le CREA (Centre de Réalisations et d'Etudes Artistiques) et la Saem Folle Journée. A l'issue du spectacle, René Martin, Patrick Barbier et les comédiens dialogueront avec le public.



73-Bd Michelet, tram:ligne 2-Arrêt Michelet. L'entrée est libre et gratuite.