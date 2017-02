Nantes Folle journée : Concerts à l'hôpital St-Jacques

0

Le centre hospitalier nantais a encore ouvert sa chapelle à la Folle journée, hier après-midi. Cet établissement regroupe des services de rééducation fonctionnelle, de psychiatrie, et de gériatrie. Les deux pianistes Claire Désert et Emmanuel Strosser ont joué dans l’après-midi des extraits de quatre danses slaves de Dvorák et des extraits de seize valses de Brahms. Claire Désert est une artiste rare et une chambriste hors pair qui joue régulièrement avec le pianiste Emmanuel Strosser, mais aussi les violonistes Philippe Graffin et Tedi Papavrami. Le concert s’est terminé par un échange avec le public. Un autre concert est prévu aujourd’hui, avec Guillaume Sutre au violon et Kyunghee Kim-Sutre à la harpe.