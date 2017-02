Nantes Folle Journée Des places pour de nombreux concerts sont disponibles

0

Il reste encore des places pour des concerts ayant lieu aujourd’hui, samedi et dimanche. Aujourd’hui, il est possible de voir le Sinfonia Vasrovia à 12 h 45 et à 15 h 45, Sinfonia Varsovia dans le grand auditorium, l’Ensemble Obsidienne, à 14 h 30, Richard Galliano Sextet à 22 h 45, l’orchestre d’Auvergne à 11 h. Samedi, il reste des places pour l’Ensemble Vocal de Lausanne à 12 h 45, l’Orchestre d’harmonie de Musique de l’Air à 12 h 45, l’Orchestre Philharmonique de l’Oural à 20 h 30, Eitetsu Hayashi et son ensemble Fu Un no Kai à 19 h 30, l’ensemble AdONF à 22 h 15…

La billetterie est ouverte sur le site du festival www.follejournee.fr et dans les espaces culturels Paridis et Atlantis.