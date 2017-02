Nantes Folle journée : ils s'activent pour faire vivre le festival

0

Sans fausse note, ils œuvrent pour la Folle journée à Nantes. Accordeurs de pianos, techniciens, luthier… au diapason.

Jusqu’à dimanche, ils vivent à un rythme effréné. Les accordeurs de pianos, - métiers indispensables de la Folle journée -, sont très sollicités. « Avant chaque concert, on accorde les pianos et on travaille sur les réglages de mécanique, pour adapter le piano à la demande du pianiste », explique Luc Vennin, accordeur de pianos chez Desevedavy Musique. « Il faut rentrer dans la psychologie du pianiste pour savoir ce qu’il veut. Il nous explique ses souhaits : une note lourde ou légère, un son feutré… ».



L'article complet à lire dans le journal Presse Océan du samedi 4 février