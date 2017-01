Nantes Folle Journée : « Les derniers préparatifs »

0

La Folle Journée s'installe à la Cité des congrès de mercredi à dimanche. En coulisses, la directrice est sur le pont.

Joëlle Kerivin a la forme. La directrice de la Folle Journée s'apprête à vivre, pour la seconde fois, cet événement majeur de la musique classique en France.

Près de 135 000 billets ont été vendus sur les 148 000 mis en place. Son équipe recevra quelque 2 000 artistes dans l'immense temple de la Cité des congrès. Elle gère près de 500 personnes au plus fort de la Folle Journée, des salariés à la centaine de bénévoles. La sécurité a été renforcée (son budget a augmenté de 35 000 €), quatre points d'accès permettront au public d'y entrer, les sacs seront fouillés. Quelle est la recette d'une bonne préparation ? « J'écoute beaucoup de musique en marchant, de l'opéra comme du rock », confie Joëlle Kerivin. « Je suis quelqu'un d'assez speed en général et de très cérébral. C'est après que j'ai besoin de me vider l'esprit ».

Du 1er au 5 février. Il reste des places : www.follejournee.fr