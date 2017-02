Nantes Folle Journée : plus de 140 000 billets vendus

0

Folle journée. 292 concerts payants et 43 gratuits à Nantes, 16 dans les villes de la métropole, plus ceux dans toute la région. La grande fête de la musique classique s’est achevée hier soir avec plus de 140 000 billets vendus. Soit 94% de fréquentation.

Chaque année, le constat est identique. Le succès de la Folle Journée ne se dément pas. Le concept plaît et séduit. Le public apprécie et joue le jeu. Tout le monde semble subjugué. Même René Martin, son créateur, avoue être « très satisfait ».

La fréquentation record lui laisse un petit goût d’inachevé. « Nous avons fait 50 concerts de moins que l’an dernier. Je dois m’adapter aux salles qu’on me fournit. J’ai hâte que la Cité des congrès, qui est très chère, s’agrandisse. » On sent une bonne pointe d’amertume.

Dans ses rêves les plus fous, il se voit pourtant diffuser la Folle Journée sur internet et partout dans le monde. « Vous savez, on sait négocier les droits à l’image et aux sons. Avec les décalages horaires entre Tokyo, Ékateringburg et Nantes, ce serait possible. »

Plus d'informations dans Presse Océan de lundi 6 février