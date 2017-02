Nantes Folle journée : Sélection de livres pour les petits et grands

0

Pendant tout le festival, les librairies complices rassemblent dix librairies nantaises et proposent une sélection d'ouvrages en lien avec la Folle Journée notamment pour les enfants.

Pour les petits d'un an, l'ouvrage de Corinne Dreyfus « Pomme, pomme, pomme » aux éditions Thierry Magnier permet une découverte du rythme très ludique.

Pour les 3-4 ans, Thierry Maurice, de la librairie les Enfants terribles conseille « Mon imagier des instruments » de Gallimard Jeunesse : « Accompagné d'un CD, ce livre fait découvrir grâce à des morceaux originaux tous les instruments. »

Autre pépite, Tralali, la musique des petits bruits de Benjamin Chaud (Éditions Hélium) : « Un livre CD qui initie les petits aux différents sons mais aussi au rythme ». Pour les plus grands, le roman « Mon père, l'étoile et moi » de Yann Coridian (École des loisirs) permet une entrée dans l'univers de la danse classique.

Les éditions France Musique ont également sorti un documentaire "pour les 7 à 107 ans" baptisé "Musique pas bête" de Nicolas Lafitte et Bertrand Fichou. Avec des illustrations pleine d'humour, le livre répond aux questions telles que : "Pourquoi les batteurs ont'ils l'air un peu fou ?" ou "qui a inventé la guitare ?"

Pour les adultes, l'association des Romanciers nantais a choisi la Folle Journée comme fil rouge de son sixième recueil : « Toutes les nouvelles ne se passent pas pendant la Folle Journée et heureusement confie le président de l'association, Didier San Martin. Un tiers des nouvelles se déroule à la Cité des congrès, un autre tiers parle de musique. Enfin cinq à six nouvelles racontent une journée un peu dingue. »

Alain-Pierre Daguin, ancien journaliste, Stéphane Pajot, notre confrère de Presse Océan, mais aussi Antoine George, Jacky Blandeau et Yannick Guilbaud ont collaboré à l'ouvrage. 500 exemplaires ont été édités par les éditions P'tit Louis, une maison rennaise spécialisée dans la BD : « Nous avons publié quelques livres jeunesse et quelques beaux livres, indique Bruno Bertin. Nous marchons au coup de coeur et à la rencontre. »

René Martin programmateur de la Folle Journée est très confiant dans les ventes de cet opus : « Je pense que les 500 exemplaires seront très vite écoulés pendant le festival ! Sur des dédicaces, il n'est pas rare de vendre 200 disques ou une centaine de livres. J'y crois beaucoup. Ce livre correspond tout à fait à la philosophie de la Folle journée depuis sa création. »

