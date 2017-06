Nantes Food truck market dimanche à Viarme

0

Ce dimanche, un premier Food truck market est organisé pour découvrir des produits variés et de qualité.

Marie, Marine, Barbara et Mathilde, de l'association Miam Market sont sur le pont. Elles organisent le 18 juin le Food truck market de 11h30 à 16h.

« Nous souhaitons mettre en avant les food truck et lutter contre les préjugés que subissent certaines cantines ambulantes, souvent associées à une restauration rapide et grasse. Il y a des vrais chefs », relatent Marine et Marie, deux des organisatrices, étudiantes à Nantes.

(*) Nom de tous les participants sur https ://foodtruckmarket.fr/

Entrée libre. Dimancheplace Viarme à Nantes.

L'article complet à lire dans le journal Presse Océan du samedi 17 juin