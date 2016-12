Nantes Foule impressionnante à Noël pour l'Odyssée des rêves (PHOTOS)

0

Près de 10 000 personnes sont attendues chaque soir sur le parvis de la cathédrale de Nantes pour « L’Odyssée des Rêves ». L’association Lumi’Nantes présente une nouvelle création du 23 au 30 décembre, de 19 h 30 à 21 h 30. C’est gratuit.

Stationnement limité

Pour assurer la sécurité, un important dispositif est mis en place. La zone de spectacle sera ainsi fermée à la circulation, voitures et vélos, de 18 h 30 à 22 h 30. Il sera aussi interdit de stationner dans le périmètre de la cathédrale, dans les rues fermées à la circulation de 14 h à 23 h. Il est conseillé de venir en transports en commun.

Accès

L’entrée se fera par ailleurs exclusivement par le cours Saint-Pierre, la rue de Verdun, la rue Saint-Denis et la rue Portail. La sortie se fera exclusivement par la rue du Roi-Albert, le porche Saint Pierre, la rue Saint-Pierre, la rue de Verdun, la rue du Général-Leclerc-de-Haute-Cloque et la rue Portail.

Transports en commun

En raison de la projection événementielle de l’Odyssée des rêves sur la cathédrale, le réseau de transports en commun sera modifié du jeudi 22 au vendredi 30 décembre, de 18h à 22 h 30.

Les lignes 11, 12, C1, C6 seront déviées entre les arrêts Foch Cathédrale et Cirque Marais/Place du Cirque par le quai de Ceineray puis le cours des 50 Otages pour la C1, C6 et 11, et le boulevard Bellamy pour la 12.

Sécurité

Des agents de sécurité procéderont à un filtrage du public à l’entrée, avec palpations et fouille des sacs systématiques. Pour faciliter les opérations de contrôle et limiter le temps d’attente aux entrées du site, il est recommandé aux spectateurs d’anticiper leur venue et d’arriver au moins 15 minutes avant le début de chaque représentation, et de venir sans sac.

