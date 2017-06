Nantes Framix, rocker et gardien de moutons, a tourné un clip au LU

0

Rocker et gardien de moutons et même sheriff de Chantenay (si, si), l'artiste Framix poursuit sa route semée de décibels et d'images. C'est au Lieu Unique que ce songwriter nantais, petit prince de la musique jamaicano-texano-hawaiienne, a élu domicile afin d'enregistrer son nouveau clip, « Stronger », dont la sortie est prévue en septembre.

Au cadrage, le chef op Maxime Perez et au maquillage Anne-Sophie Sibilat (photo), une fine équipe avec laquelle il a déjà officié. C'est toujours un réel plaisir de croiser cet autodidacte et bricoleur né qui a réalisé la maquette du décor dans lequel il sera incrusté. « J'ai pris du papier mâché, du grillage à poules et de la colle à tapisserie ». Il saupoudre de sable, de copeaux et fabrique lui-même les statuettes antiques, autour desquelles il gravitera par le biais d'effets spéciaux. « J'ai toujours aimé l'histoire », confie celui qui partage son temps entre sa guitare et ses moutons dans sa campagne nantaise. « Là, c'est la fin du XVIIIe siècle, le côté romantique me plaît beaucoup. Je parle dans cette chanson de l'éternel recommencement des choses, du cycle des civilisations. Ca se trame dans un décor de vieilles pierres. C'était l'époque où l'on commençait à s'intéresser à l'archéologie ». Budget ? « Que de la récup'. J'espère sortir un cinquième album en 2018 ». Nous aussi.

www.framix.fr