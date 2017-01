Nantes François Denis croque le Vendée Globe et craque pour la Transat 6.50

0

Le "Vendée", sinon rien ! : tel est le nom générique de la série de dessins d'humeur et d'humour que François Denis a compilés et édités en deux (bientôt trois) tomes, comme un carnet de bord par procuration, tout au long du Vendée Globe 2016-2017, dont le dénouement sera connu ce jeudi au terme d'un final haletant…

Cet illustrateur-graphiste de métier, Parisien d'origine mais Nantais depuis huit ans "pour être plus près de la mer", n'en est pas à son coup d'essai : il s'est déjà fendu de trois ouvrages intitulés Apprenti solitaire (1 et 2) et La Mini 2015, directement inspirés de son expérience personnelle.

Car François Denis, irréductible indépendant et homme libre par excellence, chérit la mer depuis près d'un demi-siècle… et s'apprête, à 60 ans ("dans un mois"), à disputer en solitaire sa première Transat 6.50 (départ le 1er octobre de La Rochelle) à la barre de son Pogo 2 Passion d'Avril. De quoi alimenter d'autres sommes de croquis croquants…

