Nantes François Pinte dénonce une "chasse à l'homme" contre François Fillon

Les élus LR de la région tentent de faire bloc autour de François Fillon, dans la tourmente depuis les révélations du Canard enchaîné, le 25 janvier, dans ce qu'on appelle maintenant le "PénélopeGate".

François Pinte, premier vice-président de la région Pays de la Loire et président des Républicains en Loire-Atlantique, lui aussi défend le candidat de la droite à l'élection présidentielle : "On est dans un climat de chasse à l'homme. Ce qui est choquant, c'est que toute information, ou question posée est tournée en accusation alors même que la justice ne s'est pas encore prononcée. Et cette tempête médiatique influe sur les Français. On est en train de tuer le vrai débat qui est celui des cinq années à venir. Je suis choqué sur la méthode et j'ai peur pour la suite."

