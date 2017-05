Nantes Françoise Guihard, première femme présidente des notaires du département

0

Notaire associée à Herbignac, âgée de 51 ans, Me Catherine Guihard est devenue la première femme présidente de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique, après avoir été vice-présidente depuis mai 2016. Elle succède à Me Damien Ruaud, notaire a Blain qui avait achevé son mandat de deux ans.

« Quand je suis arrivé dans la profession j’étais la septième femme sur 158 notaires. Il y avait très peu de femmes nommées. Aujourd’hui nous sommes 82 femmes notaires dans le département dans 89 études sur 238 notaires. Beaucoup d’entre elles sont notaires salariées. Je n’avais pas du tout l’intention d’être présidente. On est venu me chercher. J’ai réfléchi trois jours et trois nuits. J’ai dit oui et c’est là que l’on m’a dit que je serai la première femme. Cela donne un poids supplémentaire sur les épaules », confie-t-elle.