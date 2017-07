Nantes Fronde pour sauver le square Fleuriot

0

Critiques du Forum Nantes Patrimoines et pétition lancée par une Nantaise contre un immeuble, c’est une fronde qui monte pour sauver le petit square Fleuriot près de la place du Commerce.



L’annonce par la Ville, via son adjoint à l’urbanisme, Alain Robert (PS) de la prochaine réalisation d’un immeuble à l’emplacement du square Fleuriot pour accueillir l’enseigne internationale Uniqlo, suscite de nombreuses réactions. À commencer par l’association Forum Nantes Patrimoines, constituée d’un groupe d’experts et de spécialistes du patrimoine, de l’urbanisme et de l’histoire de la ville. « On peut déjà trouver hypocrite le renvoi actuel par Alain Robert à un débat qui n’a pas pu avoir lieu lors de la révision du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville (PSMV) », estime le Forum, qui déplore la disparition progressive des squares « espaces de respiration au profit de constructions nouvelles, livrées aux promoteurs… On remarque aussi un parti d’aménagement des places publiques où le tout minéral tient lieu de religion : Bouffay, Royale, Graslin, Félix-Fournier… ». L’association s’interroge : « Sur quelles études se fonde la conviction des élus que tout aménagement en centre-ville doit être conçu pour les grandes enseignes commerciales ? ». Dans le même temps, une Nantaise, Dorothée Laverton, a lancé à titre individuel une pétition en ligne contre ce projet. Elle a pour l’heure recueilli 165 signatures. Le Forum invite les Nantais à s’exprimer à l’occasion de l’enquête publique visant au déclassement du domaine public en cours jusqu’au 18 juillet. Le dossier est consultable en mairie centrale de Nantes et au Pôle de proximité Nantes-Loire de Nantes Métropole (14 mail Pablo-Picasso, 8e étage). Un registre est aussi disponible pour consigner toutes les observations et remarques. Par ailleurs, un commissaire-enquêteur se tient à la disposition du public en mairie centrale de Nantes (salle Chlorophylle) le mardi 18 juillet de 14h à 17h.

