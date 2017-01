Nantes Goudici, traiteur en mode 2.0

0

Bastien Coussot avait su renaître de ses cendres après l’incendie en 2012 de ses premiers locaux, alors à Cordemais, en relançant avec une énergie peu commune, du côté de Vigneux-de-Bretagne son entreprise CK Traiteur. Quatre ans après, il se lance un nouveau défi : attaquer le marché naissant des plateaux-repas au bureau en mode 2.0. Comprenez : la livraison du jour au lendemain, aux entreprises et/ou à leurs salariés, de déjeuners fins - façon traiteur - via une boutique en ligne.

« Goudici est le petit frère de CK, c’est la continuité d’une aventure », revendique-t-il avant de dévoiler le fonctionnement de sa nouvelle entité, lancée en octobre dernier : « CK est le fournisseur principal et fabrique tous les plats, Goudici se charge de dresser les plateaux - froids - et de les livrer sur place ».

Du « fait maison, via des fournisseurs locaux », pour « 18 € en moyenne, entrée + plat + fromage et/ou dessert ». Et avec une démarche responsable : « Toutes les matières utilisées, plateaux comme verres et couverts, en bambou, sont recyclables ».

