Nantes Grand Corps Malade présente "Patients" un film autobiographique ce soir

0

Ce vendredi 6 janvier à é0 h 1(, une avant-première du film Patients aura lieu en présence du slammeur Grand Corps Malade au Gaumont place du Commerce à Nantes. Le film sortira le 1er mars.

En savoir plus :

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.