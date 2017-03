Nantes Grande braderie les 24 et 25 mars : circulation très réduite

0

La grande braderie de Nantes aura lieu les 24 et 25 mars. En raison de l'État d'urgence, Nantes a renforcé les mesures de sécurité et prévoit un plan de circulation et de stationnement assez drastique.

Les mesures de sécurités seront renforcées "afin que la Grande Braderie de Nantes se déroule dans les meilleures conditions", indique la mairie.

Ce dispositif de sécurité implique la fermeture totale du périmètre (carte jointe) avec les mesures de circulation et de stationnement suivantes :

- Fermeture progressive du périmètre avec la mise en place de blocs béton le vendredi 24 mars dès 19h30 jusqu'au milieu de la nuit.

- Fermeture totale du périmètre à partir de 1h (nuit du vendredi au samedi) avec impossibilité d'entrer et de sortir du périmètre avec un véhicule. Stationnement interdit sous peine d'enlèvement et fourrière.

- Réouverture du périmètre à la fin des opérations de nettoiement.

Mesures de stationnement

> Du vendredi 24 mars - 20 heures au samedi 25 mars - 20 heures, le stationnement des véhicules est interdit sur l’ensemble du périmètre.

Mesures de circulation (à l’exception des véhicules de sécurité et de secours)

> Du vendredi 24 mars à 19 heures jusqu'à la fin des opérations de nettoyage, la circulation des véhicules à moteur et des cycles est interdite.

> Le samedi 25 mars de 5 heures à 20 heures, la circulation des véhicules est interdite allée Flesselles.

> L'entrée et la sortie du parking Graslin s'effectuera uniquement par la rue du Chapeau Rouge (circulation à double-sens), la rue du Calvaire et la place Delorme.



Important : tout bac de collecte laissé sur l'espace public après 18h le vendredi 24 mars sera retiré (plan vigipirate).

Info Trafic n° vert : 0 800 508 568 / www.Infocirculation.fr

Une info-quartier a été diffusée.

Pour tout renseignement : ALLONANTES au 02 40 41 9000

