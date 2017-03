Nantes Grève des contrôleurs aériens : Easyjet contrainte d'annuler huit vols

0

Suite à une grève des services publics français, dont les Contrôleurs Aériens, du lundi 6 au vendredi 10 mars 2017, easyJet (ainsi que d'autres compagnies françaises) a vu son planning de vol impacté. Pour la seule journée du 6 mars, la compagnie signale l'annulation de 38 vols, dont huit concernent l'aéroport de Nantes Atlantique, à destination ou au départ de Milan, Gatwick, Lyon et Toulouse. Voici les vols annulés :

06-Mar-17 EZY2711 Milan Malpensa Nantes

06-Mar-17 EZY2712 Nantes Milan Malpensa

06-Mar-17 EZY8967 London Gatwick Nantes

06-Mar-17 EZY8968 Nantes London Gatwick

06-Mar-17 EZY4355 Lyon Nantes

06-Mar-17 EZY3654 Nantes Toulouse

06-Mar-17 EZY3653 Toulouse Nantes

06-Mar-17 EZY4356 Nantes Lyon

Dans un communiqué, easyJet déclare "regretter cette grève qui causera de nouvelles perturbations pour les passagers et compagnies opérant à travers l’Europe. En tant que membre de Airlines for Europe (A4E), easyJet travaille avec d’autres compagnies aériennes afin d’appeler le gouvernement et l’Union Européenne à développer un plan d’actions pour minimiser l’impact des grèves des Contrôleurs Aériens sur les passagers. En prévision d’une hausse du nombre de demandes au centre d’appel, nous recommandons à tous nos passagers voyageant durant cette période de grève de surveiller l’état de leur vol sur notre page Flight Tracker ou de modifier leurs réservations sur notre application mobile ou notre site Internet www.easyjet.com. »

Les passagers voyageant sur les vols affectés seront contactés directement par SMS et email selon les coordonnées fournies lors de leur réservation.

« Pour les vols annulés, les passagers concernés seront redirigés vers un autre vol. Pour tout transfert, nous recommandons à nos passagers de voyager depuis et vers la France en dehors des périodes de grève, indique encore la compagnie qui dit faire tout son "possible afin de minimiser les perturbations liées à ces actions indépendantes de notre volonté".