Nantes Avec son film Rock'n'roll, Guillaume Canet entend "casser les fantasmes"

Le comédien et réalisateur est ce mercredin soir à Nantes au cinéma Le Gaumont à l’occasion de l’avant-première de son film "Rock’n’roll" qui sortira le 15 février.

L’histoire ? Guillaume Canet, 43 ans, a tout pour être heureux jusqu’au jour où une comédienne de 20 ans lui glisse qu’il n’est pas très « rock » avec sa vie plan plan, son enfant, sa vraie femme l'actrice Marion Cotillard. Et surtout qu’il n’a plus vingt ans. C’en est trop pour le comédien qui va changer (dans le film) sa vie.… « J’ai pris une claque avec mon dernier Blood Ties qui a été éreinté par la critique et que le public n’a pas suivi. J’ai décidé d’arrêter d’écrire, j’ai repris le cheval, une vie différente, ça a duré un an. Et puis le plaisir et l’insousciance sont revenus, je me suis lancé dans ce « Rock’n’roll » qui part d’une histoire vraie. Je l’ai fait avec un grand bonheur et une légereté infinie. J'ai retrouvé les priorités de la vie moi qui bossait comme un damné dans le cinéma. J'ai joué dans 45 films et quatre en tant que réalisateur. J'avais une boulimie de travail », raconte Guillaume Canet au Restaurant le 1. « Les gens fantasment sur nos vies, j’en avais ras le bol d’entendre des conneries sur ma femme et moi. On lisait que Brad Pitt dormait à la maison qu’il était le père de notre deuxième enfant. Le soir de la naissance de mon fils, il y a un mec qui a voulu entrer chez moi, ça s’est terminé à la gendarmerie ».

Avec « Rock’n roll », « c’est une façon de casser les fantasmes. J’ai ouvert les portes de ma maison (…) Johnny Hallyday (qui joue dans le fillm avec Laetitia) a tout compris en se mettant sur les réseaux sociaux. Il poste des photos de sa vie privée et depuis il n’y a plus un paparazzi qui cherche à le photographier ».



Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Yvan Attal... Sortie 15 février