Nantes Guillaume Canet joue dans "Rock'n'roll" et vient à Nantes

Dernière minute, la séance est complète

Le comédien Guillaume Canet sera à l'affiche de son propre film "Rock'n'roll" avec Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Johnny Hallyday, Yvan Attal... Chaque personnage joue son propre rôle. L'histoire ? Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Le réalisateur et comédien présentera son film ce mercredi 18 janvier au Gaumont, place du Commerce à Nantes. Places disponibles