Nantes Législatives : l'hypothèse d'un débat ajoute à la confusion sur la 1re

Benoît Hamon, candidat du PS à la Présidentielle, soutiendra huit autres candidats qui ne sont pas investis par le PS parmi lesquels, à Nantes, le candidat du PCF Aymeric Seassau (PCF) contre François de Rugy (République En Marche).

France Info l'annonce officiellement ce mardi :

"Outre l'adversaire de Manuel Valls, Benoît Hamon fait savoir qu'il soutient huit autres candidats qui ne sont pas investis par le PS. Il s'agit notamment de Caroline de Haas face à la candidate socialiste Myriam El Khomri à Paris, d'Aymeric Seassau (PCF) contre François de Rugy, de Philippe Rio (PCF) face à Malek Boutih dans l'Essonne, ou encore de Salah Amokrane (EELV) contre le socialiste Gérard Bapt dans la Haute-Garonne."

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle n'est pas spécialement bien accueillie :

Mais les anti-aéroport ne sont pas les seuls à se poser des questions...

Certes le Parti socialiste annonçait la semaine dernière renoncer à présenter des candidats sur la 1re et la 10e, face aux deux sortants ralliés à En marche! Mais il est plus complexe de suivre la cadence sur la 1re, où les candidats s'interpellent et s'énervent aujourd'hui sur Twitter, demandant au député sortant François de Rugy, de participer à un débat public.

Contexte délicat

Ici pour mémoire, le Vert François de Rugy a été élu une première fois député en 2007 avec le soutien du PS. Il a reconduit son ticket en 2012 avec Pascal Bolo, adjoint (PS) au maire de Nantes, et réélu avec 59 % des voix face à François Pinte (UMP), sous l’étiquette EELV.

Mais après le ralliement de de Rugy à Macron, Pascal Bolo aurait souhaité l'affronter. C'était sans compter la défection de soutiens locaux au PS, comme l'élu régional Christophe Clergeau, qui a clairement manifesté sa préférence pour le candidat d'En Marche...

@Valentin_44570 @aymericseassau @benoithamon Il y a un candidat PCF et un candidat insoumis sur la #Circo4401?!!!

Ils ont pas fait ça quand même?! — Thomas (@PetwitHom) 19 mai 2017

Après les grandes manoeuvres pour les candidatures viennent les manoeuvres de campagne.

Pour la 1ère fois sur Twitter une mue politique saisie dans l'instant @FdeRugy est passé du Vert au Bleu#circo4401 gardons la #1ereàGauche pic.twitter.com/MX3UfafQfz — Aymeric Seassau (@aymericseassau) 22 mai 2017

Et c'est ainsi que Seassau aujourd'hui a interpellé de Rugy pour lui demander la tenue d'un débat public à trois candidats :

Je propose à @FdeRugy et @julienbainvel de débattre avec moi. Les électeurs de la #circo4401 méritent cette confrontation républicaine. pic.twitter.com/2JH38OfJZS — Aymeric Seassau (@aymericseassau) 23 mai 2017

Le candidat LR Julien Bainvel n'a pas manqué de répondre en proposant la salle :

Débat sur la #circo4401. Je donne mon accord et propose une date et un lieu au cœur de la circonscription : Salle Bretagne pic.twitter.com/x3be7hu0xD — Julien Bainvel (@julienbainvel) 23 mai 2017

C'était sans compter Blandine Krysmann, la candidate Divers droite qui a aussitôt réagi pour déplorer un "entre soi" et annonce qu'elle s'invitera à ce débat.

Si débat il y a... Car pour l'heure, on attend toujours la réponse de François de Rugy.

