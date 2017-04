Nantes Reportage à la fac : les anti-système cherchent à se faire entendre

0

Ils contestent les institutions politiques, le système économique et veulent essaimer. Reportage.

La date, l'heure et le lieu étaient connus avant les résultats du premier tour. Lundi, à midi, devant le bâtiment Censive de la fac de Nantes, une trentaine de jeunes - seulement - s'est retrouvée. Majoritairement étudiants, ils se sont installés dans un amphi vide. Là, pendant une heure et demie, ils ont réfléchi à organiser des actions pour faire entendre leur voix alternative, anti-système.

Premier débat : l'occupation ou non d'une salle. « Il faut voir si on en a l'envie et la force ». « Est-ce que ça fait sens ? ». « On n'est pas très nombreux ». « Si c'est toujours les même qui sont là, c'est épuisant ». L'idée n'est pas adoptée. La vraie question reste « comment faire pour agréger nos forces ? »...

La suite de l'article ce mardi 25 avril dans Presse Océan