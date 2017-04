Nantes Hélène Cayeux, journaliste photographe, expose sur le monde du travail

0

« Au contact de la machine, le regard d’Hélène Cayeux », une exposition de photographies vient de démarrer à la Maison des Hommes et des Techniques sur l'île de Nantes. Entrée libre et gratuite jusqu'au 30 juillet.

En savoir plus :

Au cours des années 1970-1990, cette journaliste de Ouest-France, a immortalisé des dizaines d’ouvriers et ouvrières de la région nantaise en les photographiant sur leur lieu de travail. Ses portraits sensibles interrogent le lien qu’ils entretiennent avec leur outil de travail.

ette exposition, réalisée par le Centre d’histoire du travail, annonce la publication d’un ouvrage en novembre 2017.

Exposition : Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.Les samedi et dimanche 15 et 16 avril, 6, 7, 20 et 21 mai 2017 de 14h à 18h Maison des Hommes et des techniques, Bât. Ateliers et chantiers de Nantes, 2 bis, bd. Léon-Bureau

Un blog animé par le Centre d’histoire du travail

Dans les années 1810, de l’autre côté de la Manche, des tisserands anglais brisaient les machines à tisser qui, d’artisans, les transformaient en chômeurs ou en prolétaires ; seule la répression vînt à bout de ces luddites. Un siècle plus tard, de septembre à décembre 1910, dans le Choletais, ce sont les tisserands à la main, les tisseurs et ouvrières à domicile ou en usines sur les bords de Sèvre, Maine-et-Loire et Vendée qui s’organisent pour lutter contre la dégradation de leurs conditions de travail

https://histoiresocialepdl.wordpress.com