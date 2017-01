Nantes Hervé Tanquerelle, un explorateur BD au Groenland

0

Le dessinateur Hervé Tanquerelle vient de publier « Groenland Vertigo » aux éditions Casterman. Une BD délirante où l’on sujit le Nantais dans une expédition au cœur du Grand Nord en compagn,ie de scientifiques et d’artistes dont un truculent personnage Jorn Freuchen alias john Riel, ancien trappeur. Il sera en dédicace ce samedi à la librairie Coiffard et est en interview ce jeudi dans les colonnes de Presse Océan.

Extrait :

Presse Océan : Êtes-vous un grand voyageur ?

Hervé Tanquerelle, dessinateur : « Non, pas du tout, c’était mon premier voyage au Groenland. C’est un endroit où les paysages sont à peu près les mêmes depuis des siècles, hormis la fonte des glaces, bien entendu. J’avais lu avant de partir des auteurs comme Paul-Emile Victor, Jean Malaury et forcément Tintin d’Hergé ».

Vous y êtes allé en bateau ?

« En goélette. Il s’agissait d’une expédition de trois semaines en 2011, avec des artistes et des scientifiques et notamment Jorn Riel (Jorn Freuchen dans l’album), ancien trappeur. Ce sont ses histoires que nous avions décrites dans la série des « Racontars d’Arctiques ». Il avait 80 ans lors de l’expédition. Ça lui a fait bizarre de revenir dans certains lieux, dont une île, sur laquelle il avait travaillé comme radio télégraphe alors qu’il n’avait que 19 ans ».

Comment avez-vous opéré ?

« J’avais emporté des carnets pour réaliser des aquarelles. Je dessinais les membres de l’équipage pendant le voyage, ça les faisait rire. Mon problème, c’était vraiment la barrière de la langue. Il y avait des Danois, des Norvégiens et, en face, mon anglais scolaire… C’était frustrant car je ne pouvais pas suivre les conversations. Et puis des copains, Gwen de Bonneval et Brüno, trois ans plus tard, m’ont suggéré de raconter cette expédition en la transformant en fiction, en « racontars ». Ce fut le déclic, j’ai gardé le fil rouge de l’aventure et j’ai embrayé sur de fausses anecdotes ».

« Groenland Vertigo » (Casterman).