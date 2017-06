Nantes Histoire. François 1er et l'Erdre, d'où vient la source ?

0

L’Erdre ? « cCest la plus belle rivière de France » ! Cette petite phrase est récurrente, on la retrouve dans les livres et de nombreux articles parlant de l’Erdre, cette rivière qui traverse Nantes. Son auteur, dit-on, serait François 1er (1494-1547) roi de France, mariée avec Claude de France, fille d’Anne de Bretagne. A quel moment le roi aurait prononcé cette phrase et quelle est la première source qui la conduit jusqu’aux guides touristiques ?

